Centri migranti in Albania, il Ministro: “Stop all’accordo con l’Italia”

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L’Albania probabilmente non rinnoverà l’accordo stretto con l’Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. Lo ha dichiarato ad Euractiv il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha. “Innanzitutto – ha detto – l’accordo è di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell’Unione Europea“. “Tutti hanno fatto lo stesso calcolo“, ha affermato Hoxha, riferendosi alla scadenza del 2030 a cui l’Albania punta per l’adesione. “Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione Europea“, ha concluso.

Centro in Albania, Meloni nel 2024: “I centri in Albania funzioneranno”

“Abbiate fiducia, i centri in Albania funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano, io voglio combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato di aiutarmi a combattere la mafia.L’accordo con l’Albania, che hanno definito folle, oggi fa scuola perché il punto centrale è l’effetto deterrenza, sbarcare fuori dai confini Ue cambia tutto. Ed ecco perché tra tutte le iniziative messe in campo negli anni questo protocollo è la più temuta tra i trafficanti degli esseri umani e, fermare questa iniziativa è il più grande favore che possiamo fare ai criminali”, ha dichiarato Meloni alla festa di Atreju che si è tenuta nel dicembre 2024.

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“Qui si rischia un corto circuito paradossale mi chiedo se quei giudici che si sono tanto adoperati con sentenze totalmente irragionevoli, si siano interrogati davvero sulle conseguenze delle loro decisioni. Sono certa che la priorità della maggioranza dei magistrati sia combattere ogni mafia, compresa quella del mare, ma è evidente che, quando non riusciamo ad essere efficaci gli unici ad avere vantaggio sono le organizzazioni criminale”. “Perché voglio combattere la mafia e chiedo a tutto lo Stato di aiutarmi a combattere la mafia, non sono io il nemico, io sono una persona perbene“. Così Meloni su uno dei temi più caldi del dibattito politico.