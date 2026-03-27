PUBBLICITÀ
HomeCronacaMaxi rissa in strada a Caivano per una ragazza, scarcerato dopo 48...
CronacaCronaca locale

Maxi rissa in strada a Caivano per una ragazza, scarcerato dopo 48 ore

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Maxi rissa in strada a Caivano per una ragazza, scarcerato dopo 48 ore
Maxi rissa in strada a Caivano per una ragazza, scarcerato dopo 48 ore
PUBBLICITÀ

Era stato arrestato con l’accusa gravissima di duplice tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, ma a distanza di appena 48 ore ha lasciato il carcere. Protagonista della vicenda è Mauro Vinciguerra, giovane originario di Casoria, fermato dai carabinieri in seguito a un violento episodio avvenuto nella notte del 23 marzo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Vinciguerra avrebbe accoltellato due coetanei,  al culmine di una lite riconducibile a questioni sentimentali legate a una ragazza. L’aggressione si sarebbe consumata nel centro di Caivano, lungo corso Umberto, dove le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena, risultando determinanti per l’identificazione del presunto responsabile. Le immagini avrebbero documentato in modo chiaro i fendenti sferrati alla schiena di una delle vittime e, subito dopo, i colpi all’addome inflitti all’altro giovane intervenuto per prestare soccorso.

PUBBLICITÀ

Nonostante un quadro indiziario definito solido dagli investigatori, all’esito dell’udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Dario Carmine Procentese. Il gip ha infatti disposto per Vinciguerra la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo sufficienti tali strumenti per fronteggiare le esigenze cautelari. Nella stessa decisione, il giudice ha inoltre escluso l’aggravante della premeditazione, ridimensionando così, almeno in questa fase, la posizione dell’indagato.

Il caso resta ora al vaglio della magistratura, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per chiarire ogni aspetto della vicenda.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati