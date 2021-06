Preferisce il carcere agli arresti domiciliari e si fa trovare dai carabinieri con le valigie pronte. È successo ai carabinieri di Verona lo scorso 4 giugno chiamati dalla compagna dell’uomo che lo denunciava perché, nonostante fosse ai domiciliari, non si trovava in casa.

Scattate le ricerche, i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo in vicolo cieco Zini, a Verona. L’uomo, un rumeno classe 92, era stato arrestato poche ore prima dalla Polizia di Stato, sempre per evasione. Nel pomeriggio preso nuovamente per evasione, lo hanno però condotto, su disposizione del Magistrato di turno, al carcere Montorio, dove si trova tutt’ora in attesa del giudizio di convalida.

“Preferire il carcere agli arresti domiciliari: succede anche questo, si incrocia un detenuto già pronto con le valigie che vuol scappare da casa e rifugiarsi nella casa circondariale”, questo il commento della vicenda che si può leggere nel comunicato pubblicato dai carabinieri di Verona.

