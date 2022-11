Messaggi di Totti su Instagram, l’ex di Antonella Fiordelisi conferma tutto

C’è un nuovo “personaggio” nel gossip tra Antonella Fiordelisi, ex spadista ed attuale concorrente del GF-Vip, e Francesco Totti: l’ex della Fiordelisi.

La risposta dI Alex Nuccetelli

All’interno della casa del reality la Fiordelisi aveva dichiarato che l’ormai ex calciatore Francesco Totti “mi ha scritto due mesi fa“. La “confessione” fatta al Grande Fratello Vip non è però passata inosservata, ne ai fan del gossip ne agli amici del calciatore. Alex Nuccetelli, amico di Totti, replica alle dichiarazioni della Fiordelisi con tono duro e diretto. Su Instagram, tramite una storia dove tagga Alfonso Signorini ed Antonella Fiordelisi, Alex Nuccetelli difende il “pupone”. “Ridicoli, a ca***ra, ti piacerebbe! Non ti ha mai ca***o Francesco, sei stata mal consigliata“. L’amico fa quindi sapere che è tutto falso ed è inoltre chiaro il riferimento ad una possibile ‘trovata mediatica’ da parte del programma quando scrive: “ti hanno mal consigliata” taggando Signorini.

“vogliamo delle scuse o si procederà per vie legali contro Totti”

La Fiordelisi però non ci sta, convinta delle sue dichiarazioni scrive infatti una lettera, pubblicata su Instagram in risposta. “Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”. A parlare infatti non è la Fiordelisi ma il team di avvocati che la rappresenta, all’interno della casa i concorrenti non sono autorizzati ad utilizzare il telefono.

Il team della Fiordelisi è certo di ciò che è stato dichiarato dalla loro assistita. I legali di quest’ultima specificano che si tratta di una semplice “richiesta di messaggi su Instagram da parte del sig. Francesco Totti”. Niente di più è stato detto dalla Fiordelisi, che pare essere in possesso dello screen che confermerebbe i fatti. Come scrivono i legali della ragazza riferendosi a Nuccetelli nella lettera su Instagram. “Se lei è così sicuro, come ha affermato, che la dott.ssa Antonella Fiordelisi abbia detto una bugia e che non abbia le prove di quanto sostenuto, allora si chiede a lei, nella sua qualità di portavoce del sig. Totti (come lei stesso si è definito), di chiedere al sig. Totti di AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DELLO SCREENSHOT della sua ‘richiesta di messaggi'”.

“Se tale autorizzazione non dovesse arrivare, allora si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti, anche attraverso di lei, sig. Nuccetelli” continua poi la lettera. “Se neanche le scuse dovessero arrivare, Si procederà per le vie legali sia nei suoi confronti che nei confronti del sig. Francesco Totti” concludono. Ad “aggravare” i fatti intervenendo con nuove dichiarazioni ora è l’ex di Antonella Fiordelisi. Gianluca Benincasa, ex della concorrente del Gf Vip, ha dichiarato di aver visto con i suoi occhi il messaggio di Totti. “Il messaggio di Totti? Io l’ho visto…” così Benincasa difende la sua ex.