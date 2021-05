Previsioni meteo Napoli, giovedì, 13 maggio: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 0.6mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20.9°C, la minima di 16.3°C, lo zero termico si attesterà a 2361m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

venerdì, 14 maggio: Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20.6°C, la minima di 15.3°C, lo zero termico si attesterà a 2645m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

sabato, 15 maggio: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 9.7mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19.7°C, la minima di 13.2°C, lo zero termico si attesterà a 2730m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione Meteo nel resto della Campania

Velato o poco nuvoloso. Vento da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 25 km/h. Raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 11 e 15 °C e massime comprese tra 20 e 23 °C. Zero termico a 2700 metri

