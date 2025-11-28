Stop alle piogge ma nel weekend resta il freddo a Napoli

PUBBLICITÀ

Questa settimana è stata scandita dalle allerte meteo in Campania, infatti sono stati tanti i giorni di pioggia. Fortunatamente il weekend sarà all’insegna del bel tempo ma le temperature resteranno rigide: le minime in serata a Napoli si attesteranno attorno ai 9 gradi. Al Sud insistono gelidi venti di Bora e Grecale che si stanno facendo sentire, infatti il tempo continua ad essere instabile per la reiterata presenza di un vortice ciclonico.

Come riporta il sito 3bmeteo Al Sud ancora un po’ di variabilità su Puglia, bassa Calabria e Sicilia settentrionale con piovaschi intermittenti più frequenti sul Messinese tirrenico. Temperature in calo nei minimi al Centro-Sud, ancora gelate notturne al Nord e localmente al Centro Italia, in generale ripresa nei massimi.

Al Sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, pur con qualche nube sparsa su regioni tirreniche e Sicilia settentrionale. In Sardegna variabilità, con qualche pioggia sul Sassarese. Venti che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali. Temperature in lieve calo nei massimi al Nordovest, in aumento al Sud.