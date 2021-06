Meteo a Napoli, in arrivo il caldo africano: "Temperature fino ai 45 gradi"

Meteo a Napoli, in arrivo il cado africano. Saranno giorni ‘infuocati’ quelli che accoglieranno la prossima estate. “In particolare al Sud, dove si prepara una severa ondata di calore africana”, ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo. “per diversi giorni le regioni meridionali potranno toccare picchi di 40°C sulle zone interne, se non anche superiori ai 42-43°C sulla Sicilia. Qualche grado in meno lungo le coste ma con afa elevata e temperature percepite comunque molto alte”.

Le previsioni meteo a Napoli

L’aumento delle temperature riguarderà anche la città di Napoli, che dovrebbe toccare il picco giovedì 24 giugno. Per quel giorno, è prevista una massima di 38 gradi e una percepita di 45. “Il caldo sarà reso più opprimente anche dall’afa, che risulterà talora elevata in particolare sui settori costieri e nelle grandi aree urbane – prosegue Ferrara – si potranno così comunque percepire 38-40°C anche laddove le temperature massime si fermeranno sui 30-32°C. Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città dove il rilascio di calore sarà più lento e andrà ad interagire con l’aumento dell’umidità relativa delle ore serali. Prestare dunque attenzione al possibile disagio fisico, specie per i soggetti più deboli”.