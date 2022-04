Le nuvole minacciano Napoli, le previsioni meteo per il Primo Maggio

A Napoli sono previsti cieli sereni per domenica Primo Maggio ma qualche nuvola minaccerà la stabilità. La temperatura massima registrata sarà di 22,5 °C mentre la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e proverranno da Nordest. Venti deboli nel pomeriggio e proverranno da Ovest. Domenica cieli sereni con raffiche fino a 15 km/h e temperature comprese tra 11 e 21 gradi.

LE ALTRE ZONE DELLA CAMPANIA

Cieli prevalentemente sereni. I venti saranno deboli e soffieranno soprattutto da Sudovest con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 27 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 12 °C e massime comprese tra 20 e 24 °C. Previste nubi sparse. Vento da ENE con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 25 km/h. Temperature minime comprese tra 4 e 10 °C e massime comprese tra 17 e 23 °C. Domenica nuvolosità innocua. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NE con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 14 km/h. Temperature minime comprese tra 5 e 14 °C e massime comprese tra 16 e 22 °. Nuvolosità innocua. Vento da Sud-Ovest con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperature minime comprese tra 6 e 12 °C e massime comprese tra 18 e 25 °C. Domenica nuvolosità scarsa. Vento da Libeccio. Temperature minime comprese tra 9 e 15 °C e massime comprese tra 18 e 24 °C.

Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata di Lunedì, infatti, non sono previste piogge come segnala 3bMeteo. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2327m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.