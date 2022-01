Meteo a Napoli, il freddo aumenterà ancora: le previsioni per i prossimi giorni

Meteo a Napoli, le previsioni. Quella di oggi è una giornata in prevalenza soleggiata, ma da stamattina non mancano nubi sparse e qualche pioggia. Nel corso della giornata, la temperatura massima registrata sarà di 11 gradi, mentre la minima è di 4 gradi. Lo zero termico, invece, si attesterà a 1064m. Nel pomeriggio i venti saranno moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso e nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per martedì 25 gennaio

Per domani è previsto sole splendente per l’intera giornata, mentre non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10 gradi, mentre la minima di 3. Lo zero termico si attesterà a 900m. I venti al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì 26 gennaio

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2053m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.