Meteo
Weekend tra sole e pioggia, le previsioni meteo al Sud

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Tra pioggia e sole, il weekend
Tra pioggia e sole, il weekend
Ancora maltempo al Sud ma il weekend sarà più soleggiato. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.
La perturbazione, afferma, “si trova tra lo Ionio e il Basso Adriatico e causa forti rovesci su queste zone”.

Nelle prossime ore è previsto maltempo anche tra Abruzzo e Molise mentre sul resto dell’Italia le condizioni saranno generalmente buone. In particolare i fenomeni più intensi sono previsti stamane lungo le coste di Puglia, Sicilia settentrionale, Calabria ionica, Molise ed Abruzzo. Dal pomeriggio il tempo è in miglioramento con rovesci residui in Puglia, sulla Calabria tirrenica e, a macchia di leopardo, su buona parte del Sud.

Sabato si avrà una tregua asciutta anche al Sud, mentre l’Ottobrata continuerà altrove. Da domenica torna il maltempo sulle regioni meridionali con piogge moderate su Sicilia meridionale ed orientale e Calabria ionica. Non andrà meglio lunedì dove una perturbazione proveniente dalla Francia investirà la Liguria di Levante, la Versilia e le Alpi Apuane, tanto che fra lunedì e mercoledì potrebbero cadere più di 150 litri di pioggia intorno all’area.

Le previsioni meteo del weekend al Sud

Venerdì 17. Al Nord: nubi sulle Alpi, tanto sole altrove. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al Sud: maltempo residuo con piogge e temporali anche forti.

Sabato 18. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: peggiora in Sicilia.

Domenica 19. Al Nord: nuvolosità in aumento fino a cielo coperto. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piogge sulla Calabria ionica, scarse in Sicilia, nubi sparse altrove. Tendenza: da lunedì perturbazione al Centro-Nord.

