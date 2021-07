Gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Carceri Vecchie a San Giorgio a Cremano hanno notato due uomini all’esterno di un box che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi ma sono stati raggiunti e bloccati. I poliziotti all’interno del garage hanno rinvenuto 26.357 mascherine chirurgiche di cui non hanno saputo giustificare la provenienza, 14.000 euro in contanti e una cartuccia cal.357 magnum.

G.F., 48enne di Cercola e M.R., 31enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento.

Nascosti in auto oltre 110mila euro contanti, nei guai 29enne napoletano

Stanotte gli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, transitando in via Sant’Attanasio hanno notato un uomo a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato raggiunto e bloccato. L’uomo trovato in possesso di 110.480 euro, nascosti in un vano ricavato sotto il sedile del passeggero e coperto dalla moquette.A.D.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, denunciato pe ricettazione.