Morto il finanziere di Acerra Salvatore Iovino, ha deciso di farla finita

Il maresciallo della Guardia di Finanza Salvatore Iovino si è suicidato, sparandosi un colpo di pistola alla testa con l’arma d’ordinanza. A trovarlo senza vita in casa è stata sua moglie martedì 26 agosto. Salvatore aveva cinquantuno anni ed era originario di Acerra in provincia di Napoli, ma prestava servizio a Civitavecchia, sul litorale Nord della provincia di Roma. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente e ha lasciato sgomenti amici, colleghi e parenti. Sul caso la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha avviato le indagini, per far luce sull’accaduto.

Appresa la notizia della scomparsa di Salvatore Iovino, sono comparsi tanti messaggi d’addio sui social network da parte di persone che lo conoscevano e hanno voluto ricordarlo con stima e affetto. Tra questi, Giorgio scrive: “Smonto dal turno di notte e mi arriva un messaggio su WhatsApp che mi lascia senza parole dove leggo che un amico, un fratello e mio pari corso si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza – si legge nel post – Non meritava di finire la sua vita così, riposa in pace Salvatore Iovino ti ricorderò sempre come una bravissima persona solare e disponibile”.

