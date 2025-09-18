Ritrovato il cadavere del sub a Castel Volturno, era sotto la sabbia

PUBBLICITÀ

La Guardia Costiera ha ritrovato il corpo del sub Giuseppe Izzo, originario di Torre del Greco, scomparso la mattina del 16 settembre nel mare di Castel Volturno, di fronte ad un lido. Il 66enne era impegnato con un amico in una battuta di pesca all’arenicola. Le ricerche sono andate avanti, con l’utilizzo di natanti e velivoli, per quasi 48 ore.

Si ipotizzava che Giuseppe fosse scomparso nei pressi di una scogliera di fronte allo stabilimento, punto dove la profondità può essere minima, tra un metro e un metro e mezzo, o toccare i tre metri. In effetti è proprio lì che la vedetta della guardia costiera lo ha ritrovato.

Ieri il mare era mosso e proprio la corrente ha spostato il corpo, che era rimasto sepolto dalla sabbia del fondale, permettendone il ritrovamento. Stamattina la salma è stata portata all’istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Torre del Greco per Giuseppe Izzo

“Apprendiamo con profondo dispiacere del ritrovamento in mare nella zona di Castel Volturno del corpo privo di vita di Giuseppe Izzo, il sub nostro concittadino di 66 anni di cui non si avevano notizie dallo scorso 16 settembre, quando – da ciò che riportano gli organi di informazione – si sarebbe recato nella zona di Baia Verde per una delle sue abituali immersioni. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Ai familiari dell’uomo vanno le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale“, scrive il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella .