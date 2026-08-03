Rubato un bracciale d’oro durante il corteo del Centenario del Napoli

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Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti per il centenario della squadra partenopea, nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne, con precedenti di polizia, per furto con strappo.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, impegnati nell’ambito del servizio predisposto, sono intervenuti in via Caracciolo angolo via Dohrn, dove hanno notato un uomo rincorso da alcuni tifosi che chiedevano aiuto. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il fuggitivo accertando che lo stesso, poco prima, si era dato alla fuga dopo aver strappato un bracciale d’oro dal polso di una persona. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

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Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Venerdì, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, e nello specifico del Commissariato Vomero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, piazza Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 19 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 8 esercizi commerciali; tre di questi sono stati sanzionati amministrativamente per mancata verificazione periodica del registratore telematico e per mancato collegamento del terminale POS. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.