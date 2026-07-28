Movida a Napoli, in arrivo la stretta sugli orari per la vendita dell’alcol

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L’amministrazione comunale ha avviato il procedimento finalizzato all’adozione di un’ordinanza sindacale per la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali nelle aree cittadine maggiormente interessate dalla movida. L’obiettivo è conciliare le esigenze delle attività economiche, la fruizione degli spazi pubblici e il diritto al riposo dei residenti.

Nell’ambito del percorso di ascolto e confronto promosso dal Comune di Napoli, associazioni di categoria, operatori economici e portatori di interesse potranno presentare osservazioni e proposte entro giovedì 6 agosto.

Tra le misure in valutazione per le aree dei Quartieri Spagnoli, Centro Storico, Chiaia, Vomero e Bagnoli figurano:

divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00;

chiusura degli esercizi alle ore 1.00 dalla domenica al giovedì;

chiusura alle ore 2.00 il venerdì;

chiusura alle ore 3.00 il sabato.

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Gli orari saranno accompagnati da una tolleranza di 30 minuti per le operazioni di chiusura, mentre l’apertura delle attività non potrà avvenire prima delle ore 6.00.