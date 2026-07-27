Partiti i lavori nell’area Vergini-Sanità, ecco come cambierà il quartiere

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Hanno avuto inizio lunedì’ i lavori di riqualificazione dell’area Vergini-Sanità, un importante progetto per il quartiere, risultato di un percorso partecipativo condiviso con le comunità locali, che si pone come obiettivo la valorizzazione dell’area attraverso una serie di interventi mirati sugli spazi pubblici esistenti.

I lavori rientrano nel più ampio intervento denominato “Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell’area Vergini-Sanità” di competenza del Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione Sito UNESCO del Comune di Napoli e finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli Centro Storico” – FSC 2014-2020.

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Il progetto esecutivo del primo stralcio dell’intervento, finanziato per 5,3 milioni di euro è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra il capogruppo Erregi S.r.l. e Centola Associati, dott.ssa geologo Daniela Viappiani, arch. Giuseppe Diana, arch. Santo Marra dello studio Sudarch e arch. Sossio De Vita ed è stato presentato alla cittadinanza lo scorso 11 febbraio presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini.

A esito dell’espletamento di procedura di gara aperta, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra il capogruppo Zara Appalti S.r.L. e Coeffe Strade S.r.L. per un importo, al netto del ribasso offerto, pari a 3,6 milioni di euro.

I lavori nell’area Vergini-Sanità

I lavori consistono nella sistemazione delle pavimentazioni, ampliamenti degli spazi pedonali, posa di segnaletica e arredo urbano, piantumazione di nuove alberature ed eliminazione delle barriere architettoniche. Gli stessi saranno realizzati per fasi che interesseranno i seguenti cinque comparti:

comparto 1, comprendente l’asse di via Fontanelle – via della Sanità, dal Cimitero delle Fontanelle fino all’incrocio con la Discesa della Sanità;

comparto 2, comprendente l’asse di via della Sanità – via Arena della Sanità, dall’incrocio con la Discesa della Sanità fino all’incrocio con via Vergini;

comparto 3, comprendente l’asse di via San Vincenzo – via San Gennaro dei Poveri e la rampa San Gennaro dei Poveri;

comparto 4, comprendente via Stella;

comparto 5, comprendente l’area di via Vergini.

Chiusura al traffico veicolare, ecco quando

Cronologicamente, la prima fase dei lavori intessa il terzo comparto e ha una durata complessiva prevista di cinque mesi circa. Le lavorazioni iniziano dalla rampa San Gennaro per proseguire su via San Vincenzo e, infine, su via San Gennaro dei Poveri.

Ai fini dell’esecuzione dei lavori, si prevede l’installazione di un cantiere fisso nello slargo antistante l’Ospedale San Gennaro e la chiusura temporanea al traffico veicolare della rampa San Gennaro, dal 3 al 7 agosto 2026 e dal 26 agosto al 25 settembre 2026. Il percorso alternativo per raggiungere via San Gennaro dei Poveri e via San Vincenzo da corso Amedeo di Savoia è il seguente: corso Amedeo di Savoia – via Santa Teresa degli Scalzi – vico della Neve – discesa Sanità – via San Vincenzo.

Dal 3 al 7 agosto 2026 si prevede altresì l’istituzione un senso unico alternato su via San Vincenzo, per un breve tratto compreso tra il civico 19 e il civico 22, regolamentato da apposito impianto semaforico.