Mugnano verso le Elezioni, il Pd ‘congela’ Schiattarella: Guarino lascia Italia Viva

Sembravano fatti i giochi in casa centrosinistra ed invece a scardinare le certezze di Pierluigi Schiattarella, candidato sindaco in pectore del Pd locale, ci ha pensato lo stesso leader metropolitano dei ‘democrat’ Giuseppe Annunziata.

La segreteria provinciale del Partito Democratico ha ha fatto sapere di non aver autorizzato alcuna uscita pubblica in merito alla scelta del candidato sindaco. Il leader metropolitano dei piddini Giuseppe Annunziata ha fatto sapere che non vi è stata una consultazione interna o un confronto con il livello metropolitano e con le forze della coalizione. Pertanto l’investitura dell’attuale presidente del consiglio comunale Pierluigi Schiattarella si può dire congelata. Il Pd metropolitano ha ribadito “la necessità di evitare fughe in avanti che possano compromettere il dialogo costruito nel tempo con gli alleati, sottolineando che ogni decisione sulle candidature deve maturare all’interno di un percorso condiviso, rispettoso degli equilibri politici e coalizionali”.

Nel frattempo, sul piano locale, arriva una mossa destinata a incidere sugli assetti politici: Biagio Guarino, consigliere comunale e capogruppo, ha annunciato la sua uscita da Italia Viva. Una decisione definita “non impulsiva”, maturata dopo una lunga riflessione politica.

Guarino ringrazia i colleghi che lo hanno accompagnato negli ultimi cinque anni di attività amministrativa e spiega che la rottura nasce anche dalla scelta compiuta già in occasione delle elezioni regionali, quando decise di sostenere un progetto politico differente. Oggi, afferma, non si riconosce più nel progetto della cosiddetta “Casa Riformista”, ritenuta distante dalla visione riformista e strutturata in cui aveva creduto.

“Desidero ringraziare sentitamente il collega consigliere Silvio Rigotti e gli assessori Biagio Sequino e Nicoletta Pianese – ha aggiunto Guarino – Sequino e Pianese in questi cinque anni mi hanno accompagnato con lealtà, serietà e spirito di collaborazione in un percorso politico e amministrativo intenso, spesso complesso ma sempre orientato al bene della città di Mugnano di Napoli”.

Il consigliere chiarisce però che il suo impegno politico continuerà nell’alveo del centrosinistra, richiamando valori come democrazia, giustizia sociale, inclusione, sanità pubblica e lotta alle diseguaglianze. Il sostegno alla futura coalizione e al candidato sindaco di Mugnano, precisa, sarà possibile solo se questi principi verranno tradotti in un progetto credibile e concreto per la città.

Insomma, nel centrosinistra mugnanese, in attesa che arrivino lumi dalla segreteria metropolitana del Partito Democratico, è tempo di rimoscalamento di carte, a partire dalla giunta comunale. Il sindaco Luigi Sarnataro, che si prepara a concludere il doppio mandato, ha rimosso nei giorni scorsi il vicesindaco Biagio Bove, orfano dell’appoggio dei 2 consiglieri comunali che lo avevano voluto nell’esecutivo ed oggi passati nelle fila proprio di Italia Viva. Una decisione “attesa”, anche alla luce delle dichiarazioni rese nell’ultimo Consiglio comunale e dell’avvicinamento di Bove al Movimento 5 Stelle, partito da sempre all’opposizione del 2 volte sindaco.