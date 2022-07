I Comuni possono usare le multe per pagare le bollette, arriva l’ok dalla Camera

L’incasso delle multe si potrà utilizzare per pagare le bollette degli Enti pubblici. Un emendamento, proposto Roberto Pella di Forza Italia, al dl Aiuti è stato approvato nelle commissioni alla Camera. Oltre alle multe, anche gli incassai derivati dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento potranno essere destinate da Comuni e unioni di Comuni, città metropolitane e Province per a tagliare il costo delle bollette di scuole, illuminazione pubblica e degli altri servizi pubblici. Questo varrà solo per il 2022.

Dunque non si ferma l’allarme per la corsa del caro bollette che nel 2022 potrebbero costare fino al 65% in più. Tutto questo non riguarda solo famiglie e imprese: l’emergenza ora è anche per gli Enti locali. Come riporta il Corriere della Sera le risorse stanziate dal decreto Aiuti e dal decreto energia è pari in totale a 350 milioni di euro per i Municipi e 70 milioni per Province e città metropolitane, pero, coprono meno del 15% degli aumenti che gli enti locali devono sopportare per il pagamento delle utenze. Inoltre non basterà nemmeno il ricorso al denaro riscosso con le multe. Nei giorni scorsi l’Anpci ha avanzato la richiesta di aumento delle risorse così come di un incremento dei trasferimenti correnti al fine di bilanciare i tagli ai trasferimenti.