Multe per l’alta velocità in Campania: 8,5 milioni di euro di incassi

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Fra tutte le sanzioni elevate in Italia per violazione del codice della strada, più di una su tre è legata all’eccesso di velocità e, secondo i dati dell’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblici, tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione, nel 2025 in Campania i soli comuni hanno incassato proventi derivanti da questo tipo di multe (art.142 CdS) per un importo di oltre 8,5 milioni di euro.

I comuni campani che hanno incassato di più

Limitando l’analisi ai comuni campani che hanno dichiarato incassi da sanzioni derivanti dall’accertamento

delle violazioni dei limiti massimi di velocità, al primo posto si trova Puglianello (BN), che lo scorso anno ha

incassato un importo pari a 1.142.806 euro. Seguono Atripalda (AV) (1.010.455 euro) e Sessa Aurunca (CE),

con 853.560 euro. Ai piedi del podio si trova Torrecuso (BN) (827.713 euro), seguito da Gragnano (NA)

(690.719 euro), Marcianise (CE) (542.259 euro) e Fragneto Monforte (BN) (528.371 euro).

Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Paupisi (BN) (482.962 euro), Cellole (CE) (470.223 euro) e

Ceppaloni (BN) (315.259 euro).

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In estate boom di incidenti

Quest’estate, secondo l’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG*, più di 15 milioni di italiani

utilizzeranno l’automobile per raggiungere la meta delle proprie vacanze. Numeri così alti spiegano come

mai proprio il periodo estivo sia uno dei più critici dal punto di vista della sicurezza stradale. Secondo gli

ultimi dati Istat disponibili*, nei mesi di giugno, luglio e agosto dell’ultimo anno di riferimento, a livello

nazionale si sono verificati più di 48.000 incidenti stradali con lesioni a persone, vale a dire il 28% del

totale, con un picco a luglio quando si sono verificati più di 17.000 sinistri.

In Campania, nello stesso periodo, ci sono stati 3.170 sinistri con lesioni a persone, vale a dire il 29% del

totale, con un picco a luglio di 1.150 incidenti. E proprio l’eccessiva velocità, purtroppo, è spesso la causa

dei sinistri.

A seguire la classifica dei primi 10 comuni campani per proventi:

Comune di Puglianello (BN) 1.142.806 €

Comune di Atripalda (AV) 1.010.455 €

Comune di Sessa Aurunca (CE) 853.560 €

Comune di Torrecuso (BN) 827.713 €

Comune di Gragnano (NA) 690.719 €

Comune di Marcianise (CE) 542.259 €

Comune di Fragneto

Monforte (BN) 528.371 €

Comune di Paupisi (BN) 482.962 €

Comune di Cellole (CE) 470.223 €

Comune di Ceppaloni (BN) 315.259 €