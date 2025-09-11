Nainggolan spara a zero su McTominay: “A me non piace, vi spiego perché”

PUBBLICITÀ

Nell’ultima intervista rilasciata al podcast Calcio Franco di FantaLab, Radja Nainggolan ne ha dette di tutte i colori sulle squadre di Serie A. Uno dei tanti a farne le spese è stato il centrocampista del Napoli Scott McTominay, che è stato criticato per via della sua “poca tecnica”.

Nainggolan contro McTominay e il Napoli

“A me non piace come calciatore– ha affermato l’ex Roma ed Inter –è forte, però nel Manchester United scarso non giocava. Non è un palleggiatore e non è forte tecnicamente. Sarà perfetto per Conte ma non distribuisce il gioco, se per questo faceva lo stesso anche Giaccherini. Non ha poi nemmeno le qualità di Vidal.” Le affermazioni di Nainggolan hanno scatenato molte polemiche, soprattutto tra gli esperti del settore che si sono divisi sulla questione. Infine, Radja ha sparato proprio a zero definendo McTominay “buono solo per il fantacalcio” e affermando che “nel mio prime ero un’altra cosa”.

Tra i giocatori attaccati del Napoli c’è anche il neo acquisto Rasmus Hojlund, che non ha per nulla convinto Radja: “Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Kristovic, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi gol, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio”.

Pioggia di critiche sulla Serie A

Dalla pioggia di critiche non si salvano nemmeno Rafa Leao e Moise Kean, duramente attaccati e messi in discussione: “Leao ha i colpi da campione ma fa davvero troppo poco per convincere, può risolvere la partita quando vuole ma lo fa troppe poche volte. Kean invece è un sopravvalutato, non mi piace”.

Insomma, quando Radja Nainggolan parla, nel bene o male si finisce sempre per discutere parecchio.