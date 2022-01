Napoli brinda ancora col lotto, centrata quaterna da 216.600 euro grazie a una combinazione particolare

Ruota Nazionale protagonista in ben nove delle dieci vincite più alte centrate al Lotto nell’ultimo concorso, con la quaterna 7-8-78-87 (combinazione alternata dei due numeri 7 e 8) in luce su otto premi da Top Ten, come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg.

La vincita più alta è stata realizzata a Napoli, pari a 216.600 euro per effetto della citata quaterna, a fronte di una giocata complessiva da 4 euro (2 su ambo, 1 su terno e 1 su quaterna), vincita seguita dai 130 mila euro vinti a Bisceglie (BT) ancora con la quaterna 7-8-78-87, terzo gradino del podio ancora per Napoli e Novara e sempre con gli stessi numeri: due quaterne secche da 120 mila euro a fronte di altrettante giocate da un solo euro. Tra le vincite più ricche, oltre i 100 mila euro, anche i 113.125 euro vinti a Foggia con il terno 7-8-87 della Nazionale. Il 10eLotto premia invece Facolnara Marittima (AN), Nesso (CO) e Anoia (RC) con 20 mila euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 337 milioni di euro. cr/AGIMEG