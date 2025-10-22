“Napoli ed i napoletani non devono essere presi per il cu..”. A chi è diretto lo sfogo di Conte

PUBBLICITÀ

“Napoli ed i napoletani non devono essere presi per il cu..(in giro, ndr), create situazioni spudorate: non va gettato fumo negli occhi.

Io ve lo sto dicendo in tutte le salse, ora smetto”. Nella conferenza stampa dopo il ko 6-2 col Psv in Champions il tecnico del Napoli va giù duro con le parole: “Bisogna ritrovare lo spirito dell’anno scorso che ci ha permesso con pochissimi giocatori di fare qualcosa di straordinario – attacca Conte – Siamo andati tutti oltre i limiti, io per primo. Non è facile ed è anche sbagliiato inserire 9 giocatori nuovi. Ma lo dovevamo fare, inserire nove teste nuove non è semplici. Dobbiamo fare un bagno di umità, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli qualcuno butta fumo e quella una piazza alla quale bisogna dire sempre la verità. Con il club abbiamo fatto e condiviso delle scelte e ripeto che questa annata sarà molto complessa. Questa partita di stasera ci deve dare un’accelerata. I nuovi si devono inserire presto e bisogna lavorare tutti”.

“Sicuramente c’è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso.

Ora dobbiamo essere bravi a invertire questa tendenza. L’anno scorso avevamo grande compattezza e unità, secondo me i nuovi giocatori sono stati troppi, siamo stati obbligati”. Non cerca alibi il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il tracollo 6-2 col Psv in Champions.

“Il livello è questo, abbiamo poco da dire e tanto da lavorare.

Ci vorrà tanta fatica quest’anno – ha aggiunto – vedo situazioni che mi inducono a dire che sarà un anno complesso, non dobbiamo disperare e dobbiamo cercare l’alchimia giusta sapendo che ora in squadra abbiamo tante nuove teste”.

Ma con chi ce l’ha Conte. Secondo alcuni le parole del mister sarebbero rivolte alla squadra, secondo altri al presidente. Da nostre informazioni nel mirino di Conte ci sarebbero alcuni giornalisti rei di aver alzato l’asticella delle ambizioni dopo la campagna acquisti.

Champions: Di Lorenzo, fatto brutta figura, andato tutto storto

“La brutta figura che abbiamo fatto questa sera dobbiamo analizzarla bene e capire bene le motivazioni”.

Non cerca scuse il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo il tracollo 6-2 con il Psv in Champions. “E’ stata una brutta serata – ha aggiunto ai microfoni di Sky – è andato tutto storto. Siamo fragili in questo momento, quest’anno abbiamo perso un po’ di compattezza e di equilibrio, abbiamo preso dei gol che a questi livelli non si possono prendere”.