Paura questa mattina sull’autostrada di Napoli dove un automobilista ha investito un ragazzo ed è scappato senza prestargli soccorso. E’ successo tra le 7:45 e le 8:30, poco prima l’uscita Ponticeli-Barra. La persona alla guida della vettura ha tamponato il 27enne sul lato posteriore dello scooter, facendolo scaraventare sull’asfalto e schiantare nel guardrail.

Il giovane, di Piazza Garibaldi, è stato immediatamente soccorso da un operaio e dagli agenti della Guardia di Finanza e della Stradale. Giunta sul posto anche un’ambulanza che ha trasportato la vittima all’Ospedale del Mare. Fortunatamente non dovrà operarsi ma, come denunciato dallo zio, “sta messo male” e ci vorrano diversi mesi di riabilitazione. Anche il motoveicolo ha subiti ingenti danni.

L’appello della famiglia

La famiglia chiede pubblicamente “all’autista di costituirsi in quanto non si è nemmeno fermato per prestagli soccorso ed è scappato via oppure a qualche persone che transitava da quelle parti di farsi avanti anche in forma anonima”.