Smontavano una Smart rubata a Ponticelli, beccati 3 ‘cannibali’

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno arrestato un 27enne di Casalnuovo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio. Erano circa le 23 quando una pattuglia in servizio ha notato 3 uomini intenti a smontare una Smart rubata in via Molino dell’Annunziata a Ponticelli. Alla vista dei militari, i tre hanno tentato la fuga a bordo di una Peugeot 208. Dopo un breve inseguimento, la corsa è terminata contro un muretto lungo una strada di campagna.

Caccia ai complici in fuga a Ponticelli

I fuggitivi sono usciti illesi dall’auto: uno di loro, identificato come C. A., è stato immediatamente bloccato, mentre i due complici sono riusciti a dileguarsi tra la vegetazione. All’interno della Peugeot i militari hanno trovato e sequestrato abiti e attrezzi presumibilmente utilizzati per i furti. La Smart, risultata rubata poco prima a Meta di Sorrento, è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Sono in corso indagini per risalire all’identità dei 2 uomini ancora ricercati.

