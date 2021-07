L’amichevole in programma domani pomeriggio tra Napoli e Pro Vercelli sarà trasmessa in chiaro. L’annuncio arriva direttamente dalla società con un comunicato emesso questa mattina.

Napoli – Pro Vercelli in chiaro, il comunicato

“Domani pomeriggio, alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro-Folgarida, il Napoli affronterà la Pro Vercelli nella seconda amichevole della prima parte del ritiro precampionato. L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky (per gli abbonati al pacchetto calcio su Sky Sport Football canale 203 satellitare) e in chiaro da Canale 21 (digitale terrestre Lcn 12 in Campania e Dt Lcn 10 nel Lazio). L’emittente campana ritrasmetterà il match sugli stessi canali la sera in differita alle 21. La gara sarà diretta dall’arbitro Delrio”, si legge sul sito ufficiale della SSCN.

Non solo la Pro Vercelli, il calendario del Napoli in Serie A

Svelata la prima giornata del nuovo calendario della Serie A 2021-2022. Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà alla prima giornata il neopromosso Venezia. Era dal 2013 gli azzurri non giocavano la prima giornata in casa. Alla terza giornata il big match al Maradona con la Juve.

1° giornata (22 agosto 2021)

NAPOLI-Venezia

2° giornata (29 agosto 2021)

Genoa-NAPOLI

3° giornata (12 settembre 2021)

NAPOLI-Juventus

4° giornata (19 settembre 2021)

Udinese-NAPOLI

5° giornata (22 settembre 2021)

Sampdoria-NAPOLI

6° giornata (26 settembre 2021)

NAPOLI-Cagliari

7° giornata (3 ottobre 2021)

Fiorentina-NAPOLI

8° giornata (17 ottobre 2021)

NAPOLI-Torino

9° giornata (24 ottobre 2021)

Roma-NAPOLI

10° giornata (27 ottobre 2021)

NAPOLI-Bologna

11° giornata (31 ottobre 2021)

Salernitana-NAPOLI

12° giornata (7 novembre 2021)

NAPOLI-Verona

13° giornata (21 novembre 2021)

Inter-NAPOLI

14° giornata (28 novembre 2021)

NAPOLI-Lazio

15° giornata (1 dicembre 2021)

Sassuolo-NAPOLI

16° giornata (5 dicembre 2021)

NAPOLI-Atalanta

17° giornata (12 dicembre 2021)

NAPOLI-Empoli

18° giornata (19 dicembre 2021)

Milan-NAPOLI

19° giornata (22 dicembre 2021)

NAPOLI-Spezia

CALENDARIO NAPOLI – GIRONE DI RITORNO

20° giornata (6 gennaio 2022)

Juventus-NAPOLI

21° giornata (9 gennaio 2022)

NAPOLI-Sampdoria

22° giornata (16 gennaio 2022)

Bologna-NAPOLI

23° giornata (23 gennaio 2022)

NAPOLI-Salernitana

24° giornata (6 febbraio 2022)

Venezia-NAPOLI

25° giornata (13 febbraio 2022)

NAPOLI-Inter

26° giornata (20 febbraio 2022)

Cagliari-NAPOLI

27° giornata (27 febbraio 2022)

Lazio-NAPOLI

28° giornata (6 marzo 2022)

NAPOLI-Milan

29° giornata (13 marzo 2022)

Verona-NAPOLI

30° giornata (20 marzo 2022)

NAPOLI-Udinese

31° giornata (3 aprile 2021)

Atalanta-NAPOLI

32° giornata (10 aprile 2021)

NAPOLI-Fiorentina

33° giornata (17 aprile 2021)

NAPOLI-Roma

34° giornata (24 aprile 2021)

Empoli-NAPOLI

35° giornata (1 maggio 2021)

NAPOLI-Sassuolo

36° giornata (8 maggio 2021)

Torino-NAPOLI

37° giornata (15 maggio 2021)

NAPOLI-Genoa

38° giornata (22 maggio 2021)

Spezia-NAPOLI

DATE E SOSTE

Inizio: 22 agosto 2021 Fine: 22 maggio 2022

Turni infrasettimanali: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022

Pausa invernale: 26 dicembre 2021 e 2 gennaio 2022

Soste per le nazionali: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022.

