PUBBLICITÀ
HomeCronacaNapoli, scippano una donna e fuggono sul Lungomare: arrestato minore
CronacaCronaca locale

Napoli, scippano una donna e fuggono sul Lungomare: arrestato minore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Napoli, scippano una donna e fuggono sul Lungomare: arrestato minore
Napoli, scippano una donna e fuggono sul Lungomare: arrestato minore
PUBBLICITÀ

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne napoletano, per rapina aggravata in concorso.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare lungo corso Garibaldi, hanno udito delle urla di una donna per poi notare dei ragazzi fuggire in direzione di via Caracciolo.

PUBBLICITÀ

Gli operatori prontamente intervenuti, dopo aver constatato che i soggetti avevano rapinato una donna, li hanno inseguiti riuscendo a bloccare il minore mentre i complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La vittima ha riferito agli agenti che mentre passeggiava era stata avvicinata da alcuni giovani che, dopo averla strattonata facendola rovinare al suolo, si erano impossessati della borsa.

Inoltre, il predetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e per tale motivo è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere. La refurtiva è stata restituita alla vittima e per tale motivo, il minore è stato arrestato e accompagnato presso la struttura di prima accoglienza dei minori di Colli Aminei.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati