Napoli. Turisti dimenticano 750 euro in pizzeria, il titolare li rintraccia e glieli riconsegna

Turisti francesi dimenticano una busta contenente 750 euro fuori una pizzeria di Napoli. Il titolare del locale divulga un appello e riesce a restituirgli i soldi. La richiesta di aiuto, condivisa sui social anche dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, è fortunatamente andata a buoni fine.

“Sono passate meno di 24 ore e i due turisti, entrambi francesi, sono tornati in pizzeria dove hanno trovato i soldi che avevano smarrito. Il titolare della Pizzeria Laezza di Via Speranzella mi ha contattato per avvisarmi che giovedì 4 agosto alle 10 saranno riconsegnati presso la polizia portuale (dove attraccano le navi da crociera e dove le due persone devono partire) i 750 euro persi – dice Borrelli -. Una storia a lieto fine che dimostra ancora una volta quanto il gran cuore dei veri napoletani sia straordinario. Questi napoletani onorano la nostra città con la loro onestà”.