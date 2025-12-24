PUBBLICITÀ
Natale in anticipo al Santobono Pausilipon, Geolier in visita ai piccoli pazienti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Un regalo di Natale graditissimo, con qualche ora di anticipo, quello ricevuto dai bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, che a causa delle patologie di cui soffrono sono costretti a trascorrere queste vacanze in corsia.

I bimbi hanno infatti ricevuto la visita di quello che, per la maggior parte di loro, è il loro idolo: si tratta di Geolier, rapper napoletano tra i più amati e apprezzati non soltanto nella sua città di origine, ma in tutto il panorama musicale italiano.

Il rapper ha dispensato abbracci e selfie con i suoi piccoli fan, concedendosi anche qualche momento canoro con i bimbi. Grandissima l’eccitazione dei piccoli pazienti, come testimonia la frase del piccolo Vincenzo, che al rapper dice: “Ti aspettavo da quando ho iniziato il trapianto”. La visita di Geolier è stata ripresa in video, che è stato poi pubblicato sui canali social della Fondazione Santobono Pausilipon.

“E sarà stato un caso ma questa visita si è concretizzata proprio nei giorni di Natale come il più bel regalo possibile. Un regalo fatto di amore, abbracci e risate che Emanuele ha regalato ad ogni paziente chiacchierando, scherzando e cantando con ognuno di loro. Una visita emozionante che ha strappato lacrime di emozione in tutti noi che abbiamo assistito all’incontro. Perché i regali, quelli che contano, sono fatti di amore, condivisione ed emozioni che sono le uniche cose che contano davvero e che danno un senso a queste feste. Grazie per essere venuto a trovarci ed essere stato semplicemente il ‘nostro’ Emanuele”, ha scritto la Fondazione a corredo del video.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Santobono Pausilipon (@santobono_pausilipon)

