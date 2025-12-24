PUBBLICITÀ

Un regalo di Natale graditissimo, con qualche ora di anticipo, quello ricevuto dai bambini ricoverati all’ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico della città, che a causa delle patologie di cui soffrono sono costretti a trascorrere queste vacanze in corsia.

I bimbi hanno infatti ricevuto la visita di quello che, per la maggior parte di loro, è il loro idolo: si tratta di Geolier, rapper napoletano tra i più amati e apprezzati non soltanto nella sua città di origine, ma in tutto il panorama musicale italiano.

Natale in anticipo al Santobono Pausilipon, Geolier in visita ai piccoli pazienti

Il rapper ha dispensato abbracci e selfie con i suoi piccoli fan, concedendosi anche qualche momento canoro con i bimbi. Grandissima l’eccitazione dei piccoli pazienti, come testimonia la frase del piccolo Vincenzo, che al rapper dice: “Ti aspettavo da quando ho iniziato il trapianto”. La visita di Geolier è stata ripresa in video, che è stato poi pubblicato sui canali social della Fondazione Santobono Pausilipon.

“E sarà stato un caso ma questa visita si è concretizzata proprio nei giorni di Natale come il più bel regalo possibile. Un regalo fatto di amore, abbracci e risate che Emanuele ha regalato ad ogni paziente chiacchierando, scherzando e cantando con ognuno di loro. Una visita emozionante che ha strappato lacrime di emozione in tutti noi che abbiamo assistito all’incontro. Perché i regali, quelli che contano, sono fatti di amore, condivisione ed emozioni che sono le uniche cose che contano davvero e che danno un senso a queste feste. Grazie per essere venuto a trovarci ed essere stato semplicemente il ‘nostro’ Emanuele”, ha scritto la Fondazione a corredo del video.

