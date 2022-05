Dramma ad Acerra, l’ex politico Stellato muore dopo l’incidente

Nicola Stellato è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri nella zona ASI di Acerra. Un 60enne architetto di Acerra era bordo di uno scooter nei pressi dell’ex stabilimento della Montefibre. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita. Il 60enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è deceduto.

LA DEDICA DELLE FORZE POLITICHE PER NICOLA

“L’ultima chiacchierata con Nicola Stellato c’è stata l’altro ieri sera. Andammo da lui Paola ed io. Perdo e perdiamo un amico, una persona perbene, un eccellente professionista. La lunga militanza politica, prima nel PCI poi nei D.S. e quindi nel P.D., ha consentito di costruire tra di noi, e tra le nostre famiglie, uno straordinario rapporto personale. Una persona a cui non potevi non volergli bene. Sembra tutto così surreale. Ci mancherai, Nicola. Mancherai a noi e al Partito Democratico. Mancherai ai tanti che ti hanno conosciuto nei banchi del Consiglio Comunale. La stima per te era unanime. Ad Alba, ai figli Guido e Silvana, l’affettuosa vicinanza mia e del P.d. Un bacio, ovunque tu sia adesso”, scrive il segretario democrat Carmine Siracusa.

“Il gruppo Movimento di Popolo piange commosso la perdita dell’amico Nicola Stellato … persona corretta, leale, competente e professionale. Ciao Nicola a nome di tutto il gruppo, voglio continuare a ricordarti sorridente e sereno, Ti ho voluto bene”.

“Il Movimento Cittadino FARE, ha appreso con sconcerto e dolore della dipartita dell’Arch. Nicola Stellato. Alla cara moglie Alba, ai figli e alla famiglia tutta, la vicinanza e l’affetto dell’Assessore Giovanni di Nardo, dei Consiglieri Comunali Vincenzo Piscitelli e Antonio Laudando e di tutti i candidati e i militanti.”