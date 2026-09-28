Omicidio Giulio Regeni, la sentenza: condannati tre 007 egiziani, uno assolto

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La Corte d’Assise di Roma ha condannato tre 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016.

Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva 3.890 giorni da quando Giulio Regeni venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi, su quella morte è arrivata la prima “verità” processuale con la sentenza della prima Corte d’Assise di Roma chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla Procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.

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I giudici della prima Corte d’Assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla Procura di Roma nell’ambito del processo per il sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati quattro 007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato, un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Si tratta del generale Tariq Sabir, dei colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e del maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. La sentenza è attesa per le 18.

“Questo processo non consegna una verità intuitiva o emotiva – ha affermato in aula il rappresentante dell’accusa -. Consegna una verità processuale costruita attraverso prove documentali; prove dichiarative; prove tecnico-scientifiche; riscontri esterni; convergenze indipendenti; verifiche dibattimentali”.

“Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso ad ostacoli, in salita. Grazie a tutti, alla scorta mediatica e al popolo giallo. In pochi avrebbero scommesso che saremmo ad un processo e poi ad una sentenza. Questa è già una vittoria ma non ci accontentiamo”. Lo ha detto l’avvocata Alessandra Ballerini. “Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire questo processo lo ha fatto però questa famiglia è resistente. I Regeni lo hanno fatto per noi e se oggi i nostri diritti valgono un po’ di più è merito loro”, ha aggiunto.

“Non ci riguarda, perché la nostra è una democrazia: c’è la separazione dei poteri prevista dalla nostra Costituzione”. Cosi l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, rispondendo a chi le chiedeva sulla recente visita del ministro degli Esteri, Antonio Tajani in Egitto con il presidente Al Sisi.