Non c’è pace a Secondigliano, nuove fiamme nella pizzeria “Benvenuti al Sud”

PUBBLICITÀ

Non c’è pace per la pizzeria “Benvenuti al Sud” di Secondigliano, distrutta dalle fiamme nella mattinata di ieri, lunedì 9 febbraio.

Stando ad alcune segnalazioni, infatti, sarebbero in corso nuovi focolai all’interno dei locali della pizzeria. Vigili del fuoco nuovamente sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

PUBBLICITÀ

LEGGI ANCHE – Rogo in pizzeria a Secondigliano, attivate le misure d’emergenza per le famiglie evacuate

A seguito del grave incendio sviluppatosi questa notte nella pizzeria “Benvenuti al Sud” nel quartiere di Secondigliano, l’Amministrazione Comunale di Napoli sta intervenendo per garantire assistenza ai cittadini coinvolti e monitorare i rischi ambientali.

Attualmente, a causa dei danni strutturali provocati dal rogo, due appartamenti adiacenti sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del Fuoco. Inoltre, la zona resta sotto osservazione per la qualità dell’aria, che risulta ancora fortemente satura di fumi e difficile da respirare.

Per far fronte all’emergenza abitativa immediata, il Comune ha disposto l’apertura straordinaria del Centro Giovanile “Sandro Pertini” (ex Centro Combattenti), adibito a punto di prima accoglienza. Al momento sono 21 le persone accolte presso la struttura, per le quali i servizi sociali e la Protezione Civile stanno predisponendo pasti caldi e pernottamento.

La dichiarazione dell’Assessore al Welfare, Chiara Marciani: “Siamo presenti sul territorio per non lasciare sole le famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case per questo drammatico evento. La nostra priorità è garantire loro un riparo sicuro. Grazie al lavoro dei servizi sociali e dei volontari, abbiamo allestito il centro Pertini per accogliere i 21 sfollati, tra cui alcuni anziani e bambini, assicurando pasti e assistenza per la notte. Restiamo in costante contatto con i tecnici e le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e la messa in sicurezza degli edifici”.