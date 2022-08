Non pagano il ‘pizzo’ al parcheggiatore a Lago Patria, all’uscita i vetri dell’auto sono in frantumi

Vicenda inconcepibile quanto quotidiana, ragazzi non pagano il parcheggiatore e ritrovano l’auto a pezzi. È successo a Lago Patria, dove due giovani si sono rifiutati di pagare il parcheggiatore per poi dirigersi al bar durante la serata. La brutta sorpresa all’arrivo nel parcheggio, quando il proprietario della macchina nota tutti i finestrini a pezzi. La scena, esauritasi intorno alle 22.15, è nota grazie ad un video shock registrato per dar prova di quanto successo ai social. Un caffè di due minuti e tanti vetri rotti, ecco quanto riferito nel video.

Il racconto su Facebook di Francesco Emilio Borrelli: “L’auto nuova, di 3 mesi, con tutti i vetri in frantumi”

“E’ avvenuto alle 22,15 di sabato a Lago Patria, nello slargo sul quale insiste un noto bar della zona. Due professionisti arrivano in auto e intendono prendere un caffè, immediatamente si palesa il parcheggiatore che con arroganza pretende il pizzo della sosta. La sorpresa per i clienti del bar c’è all’uscita dal locale. Infatti, trovano il vetro del finestrino della macchina, nuova di tre mesi, frantumato. All’interno tutti i vani aperti e in disordine, nonostante nell’auto non ci fosse nulla in vista“.

I frequentatori del bar affermano che episodi del genere si verificano spesso quando in quel luogo arriva una macchina nuova

“I frequentatori del bar affermano che non è la prima volta, ma è una pratica che si ripete molto spesso il sabato quando in quel luogo arriva un auto nuova. Deve dunque trattarsi di delinquenti abituali, mi chiedo come mai i residenti della zona e il titolare del bar non abbiano denunciato e richiesto la presenza delle forze dell’ordine per tutelare i propri interessi e la sicurezza dei clienti. Per i delinquenti travestiti da parcheggiatori abusivi occorre agire con rigore, devono stare in galera senza soluzioni di continuità, unica misura per estirpare il cancro”, così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde a cui i malcapitati clienti del bar hanno inviato le foto della macchina danneggiata e raccontato l’accaduto.