Non si placa il maltempo, prorogata l’allerta meteo in Campania

Le raffiche di vento cedono il passo ai temporali, emanata nuova allerta meteo in Campania
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmente in vigore.
Le zone interessate dai fenomeni rilevanti restano la Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento).
Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, puntualmente di moderata intensità.
L’allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.
Si raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere presidiati i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure  strutturali e non strutturali necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico.
Prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale
