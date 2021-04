Notte di piombo quella appena trascorsa a Pianura dove i residenti della zona si sono ritrovati, loro malgrado, in scene che ricordano quelle dell’antico West. Ieri sera, intorno alle 23,15 sono stati esplosi diversi colpi di pistola durante, secondo le prime sommarie informazioni, un inseguimento tra auto. La zona della sparatoria è quella tra via via Parroco Russolillo e via Pallucci: qui gli agenti hanno recuperato dall’asfalto 11 bossoli calibro 9×21 e notato che i colpi hanno centrato anche alcune saracinesche. Le indagini sono affidate agli uomini della squadra investigativa del commissariato di Pianura (guidato dal dirigente Arturo De Leone, ispettore capo Ernesto Lepre). Ancora tutto da stabilire il contesto entro cui è maturato il raid.

La situazione criminale

Gli investigatori sanno che il quartiere è criminalmente spaccato in due e che le tensioni criminali tra gruppi contrapposti sono in crescendo. Da una parte il gruppo Carillo (erede di quel che resta dei Pesce-Marfella) che da tempo sta cercando di riorganizzarsi e puntare contro i Calone, gruppo che ha preso il posto dei Mele prima dell’incarcerazione dei suoi capi. Si tratterebbe così dell’ennesimo capitolo di una guerra infinita. Proprio Antonio Calone da qualche tempo avrebbe preso le distanza dal suo ex alleato Umberto Loffredo, ras conosciuto nel quartiere con il soprannome di ‘Padre Pio’.

A Pianura alleanze cambiate

Nei mesi precedenti Carillo era invece attribuito come particolarmente vicino al ras Maurizio Legnante ‘o taleban’, elemento di spicco del Rione Traiano. La vicinanza tra i due era interpretata soprattutto in chiave anti-Calone, gruppo egemone nella zona di via Comunale Napoli. Scenario totalmente cambiato nelle ultime settimane con Legnante visto ‘camminare insieme’ ad elementi vicini ad Antonio Calone e Carillo palesemente isolato. Resta da capire anche il posizionamento dei gruppi di Pianura rispetto alle tensioni maturate nelle scorse settimane nella vicina Fuorigrotta e culminate con l’omicidio di Antonio Volpe, reggente dei Baratto-Volpe (leggi qui l’articolo).

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.