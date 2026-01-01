Notte di terrore a Casoria: in fiamme 3 auto, un negozio ed un palazzo

Questa notte i carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti in via Giordano Bruno (limite via San Paolo) per l’incendio di 3 auto, di parte di un’attività commerciale e di un palazzo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate da un fuoco d’artificio esploso durante i festeggiamenti. L’edificio non riporta danni strutturali. Rogo spento dai vvff.
Non ci sono feriti.
