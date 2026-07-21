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Notte di violenza a Casoria, in due accoltellati dal branco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Notte di violenza a Casoria, in due accoltellati dal branco
Notte di violenza a Casoria, in due accoltellati dal branco
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Questa notte, a Casoria, un 18enne napoletano incensurato è stato portato al Vecchio Pellegrini perché ferito. 10 i giorni di prognosi per ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra. Un taglio anche all’orecchio destro.

Notte di violenza a Casoria, in due accoltellati dal branco

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della PMZ Centro (ancora da verificare) il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sul luogo preciso non sono state fornite indicazioni e continuano le indagini per chiarire dinamica e identificare le persone coinvolte.

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Ancora a Casoria, stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell’ordine è stato ferito all’addome con un coltello. I fatti in via Giovanni Pascoli, angolo con via Nuova detta Casoria. Ad aggredirlo un gruppo di giovani.

La vittima è ricoverata in prognosi riservata al II policlinico, dove è stato trasferito dopo un primo soccorso all’Ospedale del Mare. Intervenuti carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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