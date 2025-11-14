Trovata morta a Marianella, interrogato il compagno di Nunzia

PUBBLICITÀ

L’appartamento di Nunzia Cappitelli è stato sequestrato dopo la tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio a Marianella. A ritrovare il corpo della donna sarebbe stato il compagno 21enne che ha dato l’allarme e subito è stato interrogato dagli agenti di polizia. Indaga la squadra mobile della questura di Napoli insieme agli uomini del commissariato di polizia di Chiaiano. E i tasselli che gli investigatori, coordinati dalla pm Serio, devono mettere insieme sono diversi. Nell’appartamento è arrivata la polizia scientifica che ha effettuato un sopralluogo andato avanti per diverse ore e solo in serata il cadavere della donna è stato portato via dalla polizia mortuaria. La scoperta del cadavere di Nunzia Cappitelli a Marianella

Oggi pomeriggio il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso un’abitazione in tra via della Bontà e piazza Sant’Alfonso a Marianella. All’interno dello stabile è stato rinvenuto il cadavere, la 51enne Nunzia Cappitelli. Non si esclude l’intervento di terzi nella causa della morte. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile che procedono. La donna potrebbe essere stata colpita con un oggetto contundente.

È incredulo per la morte di Nunzia Cappitelli don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa San Giovanni Battista e Sant’Alfonso che dista solo una manciata di metri dalla casa dove la vittima è stata ritrovata nel quartiere Marianella. “La conoscevo- afferma don Pasquale– è tornata nella sua casa dopo l’estate a seguito di una ristrutturazione. Mi aveva chiesto anche una benedizione a settembre e ogni tanto veniva a messa qui e chiedeva qualche parola di conforto, ma nulla che potesse fare presagire un pericolo o una situazione di disagio”.

