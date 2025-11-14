PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrovata morta a Marianella, interrogato il compagno di Nunzia
CronacaCronaca localePrimo Piano

Trovata morta a Marianella, interrogato il compagno di Nunzia

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Trovata morta a Marianella, interrogato il compagno di Nunzia
Trovata morta a Marianella, interrogato il compagno di Nunzia
PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio il personale della Polizia di Stato è intervenuto presso un’abitazione in tra via della Bontà e piazza Sant’Alfonso a Marianella. All’interno dello stabile è stato rinvenuto il cadavere, la 51enne Nunzia Cappitelli. Non si esclude l’intervento di terzi nella causa della morte. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Chiaiano e della Squadra Mobile che procedono. La donna potrebbe essere stata colpita con un oggetto contundente.

È incredulo per la morte di Nunzia Cappitelli don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa San Giovanni Battista e Sant’Alfonso che dista solo una manciata di metri dalla casa dove la vittima è stata ritrovata nel quartiere Marianella. “La conoscevo- afferma don Pasquale– è tornata nella sua casa dopo l’estate a seguito di una ristrutturazione. Mi aveva chiesto anche una benedizione a settembre e ogni tanto veniva a messa qui e chiedeva qualche parola di conforto, ma nulla che potesse fare presagire un pericolo o una situazione di disagio”.

PUBBLICITÀ

“Mi ha chiesto una benedizione”, don Pasquale parla di Nunzia Cappitelli

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati