“Mi ha chiesto una benedizione”, don Pasquale parla di Nunzia Cappitelli

È incredulo per la morte di Nunzia Cappitelli don Pasquale Fioretti, parroco della chiesa San Giovanni Battista e Sant’Alfonso che dista solo una manciata di metri dalla casa dove la vittima è stata ritrovata nel quartiere Marianella. “La conoscevo- afferma don Pasquale– è tornata nella sua casa dopo l’estate a seguito di una ristrutturazione. Mi aveva chiesto anche una benedizione a settembre e ogni tanto veniva a messa qui e chiedeva qualche parola di conforto, ma nulla che potesse fare presagire un pericolo o una situazione di disagio”.

Il parroco aggiunge: “Da quando sono tornato lunedì da Assisi non l’avevo più vista, l’ultima volta risale al venerdì precedente. Comunque era sempre con il sorriso e mostrava vicinanza alla vita della comunità”.

Don Pasquale si lascia andare a una considerazione. “È doloroso quanto accaduto. Dove c’è l’opera di Cristo, il diavolo attacca anche fuori la porta e a volte anche dentro. L’episodio ci segna sul rispetto della vita umana, sul suo valore e su come facilmente, ahimè, per la mancanza di rispetto, di educazione e anche di stress; vedo oggi che le persone non stanno più tranquille, in generale. Si lavora per vivere e non si vive più per lavorare”. Per don Fioretti, “non c’è più il rispetto dei tempi, si corre e c’è un malessere generalizzato che in alcune occasioni si manifesta con la violenza, sia nei giovani che negli adulti. Se uno non sta bene dentro, non sta bene neppure nei rapporti”.