Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend

Covid. Spagna, Paesi Bassi e Cipro in rosso sulle mappe Ue

La variante Delta corre in tutta Europa e fa aumentare i contagi soprattutto in Spagna, nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta, che si tingono di rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull’incidenza del Covid.

La situazione è peggiorata in particolare in Spagna, che risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. I contagi sono aumentati anche nel sud della Francia, passato al giallo insieme a Irlanda, Belgio e alcune zone di Svezia, Finlandia e Danimarca. L’Italia si conferma invece tutta in verde.

Olanda, boom di contagi, tasso di positività al 13,4%

In Olanda le infezioni da Coronavirus sono cresciute del 500% nell’ultima settimana portando il tasso di positività al 13.4%. Lo ha reso noto, secondo quanto riportato dai media locali, l’Istituto nazionale per la salute pubblica (Rivm). E’ il maggior incremento registrato da quando, nel giugno del 2020, sono stati avviati test di massa per tracciare la positività della popolazione.

La settimana precedente il tasso di positività si era attestato sul 4,6%. Tra una settimana e l’altra comunque il numero di tamponi effettuati è praticamente raddoppiato superando i 370 mila. Particolarmente alta la diffusione dei contagi registrata tra i più giovani, cioè nella fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni.