Nuova stagione dell’ASD Football Club Lago Patria, presentati squadra e staff

Nella splendida cornice del Palazzo Palumbo si è svolta giovedì la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 2025/2026 dell’ASD Football Club Lago Patria, che prenderà parte al Girone B del campionato di Seconda Categoria Campania.

All’incontro hanno partecipato il presidente Pietro Pagano, l’allenatore della prima squadra Luigi Fiumara e il responsabile della formazione Next Gen Pietro Topo. Durante la manifestazione la società ha illustrato l’organigramma per la nuova stagione, le rose che affronteranno Seconda e Terza Categoria e l’intero staff tecnico e dirigenziale che affiancherà il progetto neroverde.

Il presidente Pietro Pagano ha dichiarato di aver costruito, in sinergia con mister Fiumara, una rosa equilibrata «in grado di puntare a una salvezza tranquilla nel Girone B», proseguendo il percorso di crescita iniziato nelle stagioni precedenti. «Abbiamo messo a disposizione dei mister elementi importanti — ha aggiunto Pagano — che sapranno dare il loro contributo nei rispettivi campionati. Continueremo a lavorare per migliorare e affrontare con fiducia questa nuova prova».

Mister Luigi Fiumara ha espresso entusiasmo per la nuova avventura in una categoria superiore: «Affrontiamo questa stagione con grande motivazione. Sarà necessario alzare l’asticella, ma abbiamo la mentalità giusta per farlo. Molti giocatori sono stati confermati e la rosa è stata rafforzata con innesti mirati: per noi conta innanzitutto l’uomo, poi il calciatore. Non partiamo tra i favoriti, ma cercheremo di toglierci quante più soddisfazioni possibile».

Infine, mister Pietro Topo ha presentato il progetto Lago Patria Next Gen: la società ha deciso di allestire una squadra in Terza Categoria composta prevalentemente da giovani under, pensata come vivaio per la prima squadra e come strumento per ampliare il parco tesserati. «La Next Gen nasce dalla volontà di creare un percorso formativo chiaro — ha spiegato Topo —. Guidare questo gruppo sarà un test importante: i ragazzi hanno già dimostrato disponibilità e credono nel progetto».

La conferenza si è conclusa con i ringraziamenti della società a dirigenti, staff e tifosi, in vista dell’inizio della nuova stagione.