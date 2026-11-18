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“Credo che sia un momento di sviluppo e un’occasione che penso sia irripetibile“. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, commenta così la firma che apre la strada alla realizzazione del centro sportivo del Napoli sul territorio cittadino. “Una firma che era attesa da anni, quindi grazie al lavoro della nostra amministrazione. Il lavoro mio in sordina, in silenzio, senza squadra né testimone. Ci chiamavamo in continuazione, non ho spoilerato nulla”, racconta il primo cittadino, soffermandosi sul percorso che ha portato al risultato.

“Quando si parlava di questa opportunità, dicevo a un mio cittadino che a Castel Volturno il Napoli è in fitto, a Qualiano è in proprietà. Quindi vuol dire che deve venire loro a investire sul nostro territorio e noi dobbiamo essere in condizione di sfruttare questa occasione nel migliore dei modi, con viabilità, strutture, servizi, collegamenti, con la stazione ferroviaria, promuovendo anche il commercio“. Per quanto riguarda i tempi, De Leonardis spiega: “Dipende dall’autorizzazione che arriverà, che è normata per legge. Dalla domanda sono novanta giorni. Si parlava di febbraio e marzo per l’inizio dei lavori“.

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Il progetto interesserà un’area di circa 180mila metri quadrati. “Il comunicato del presidente parlava di step, quindi non può intervenire su tutta l’area. Si parlava già di definire l’area, delimitarla con il muro di cinta, incominciare a lavorare e poi completarla nel giro di due-tre anni“. Sul fronte dei collegamenti, il sindaco indica nella stazione di Ponte Ricciouna risorsa strategica: “È a due chilometri da dove sorge il centro. Il presidente, in una delle sue visite, monitorò quanto tempo ci voleva per collegare il campo alla stazione. Sarà poi nostro intento collegarla anche con magari una linea interna di bus“.

Confermata anche la presenza di un campo destinato alla Primavera: “Per la Youth League è obbligatorio per legge e credo che il presidente, insieme al progettista, al professore Niscipolo, sicuramente avrà previsto il campo. Noi l’abbiamo visto il progetto e posso dire che c’è”.

Infine, il racconto della soddisfazione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “All’inizio molto teso. Alla fine molto, molto contento. Si è lasciato andare anche a foto e a un momento di convivialità con noi. Credo che sia una bella soddisfazione per lui e per noi, dopo tanti anni, poter patrimonializzare anche la società e avere un centro sportivo di proprietà. Noi siamo onorati”.

De Laurentiis: “Oggi è un nuovo inizio”

Intercettato dai cronisti presenti, De Laurentiis ha sottolineato il significato dell’operazione: “Centro sportivo? Non sapete mai la totalità di ciò che passa nella testa di un imprenditore? Un sogno? La sua casa il Napoli ce l’ha sempre avuta a Castel Volturno, dove abbiamo vinto due scudetti. Parlate sempre del Napoli come se l’avessi preso in Serie A, in tal caso avreste ragione. Voi avete visto dove si allenava Maradona? Sicuramente oggi è un nuovo inizio, perché abbiamo fatto una prima fase e adesso passiamo alla seconda fase. Sperando che la salute ci accompagni!”.

Il comunicato ufficiale del Napoli sul nuovo centro sportivo

“SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano. La società ringrazia per il supporto e l’assistenza l’Avv. Arturo Testa, il Prof. Arch. Bruno Discepolo, nonché il Sindaco di Qualiano, Dott. Raffaele De Leonardis, per aver creduto pervicacemente nella realizzazione del progetto, quale occasione di sviluppo territoriale. Forza Napoli Sempre”.