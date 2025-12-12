Nuove piogge in arrivo a Napoli ma c’è la tregua nel weekend

PUBBLICITÀ

Il weekend trascorrerà con due belle giornate di sole e clima piacevole. Questa è la previsione di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. Secondo l’esperto gran parte dell’Europa è protetta da un vasto campo di alta pressione, l’anticiclone africano.

Ciò nonostante, proprio per la presenza dell’alta pressione, abbiamo nubi basse e nebbie diffuse su gran parte del Continente. Tutta la Francia, il Belgio, l’Olanda, la Germania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, l’Austria, la Svizzera e, ovviamente, gran parte dell’Italia sono sotto una coperta di nubi basse o nebbie; questo quadro meteorologico si presenta soprattutto nella notte e fino al mattino, proprio a causa dell’alta pressione che schiaccia l’umidità nei bassi strati atmosferici. Il freddo presente nei fondivalle e nelle pianure, complice una decisa inversione termica (fa più caldo in montagna che in pianura), riesce a condensare l’umidità nelle piccolissime gocce della nebbia.

PUBBLICITÀ

Perturbazione al Centro-Sud

Pioggia, neve e temperature in calo da inizio settimana, in particolare martedì 16 dicembre, con l’aria che tornerà più pulita quando smog e nebbia lasceranno spazio a una discreta qualità dell’aria e visibilità. Intanto però

“Questo meteo, più o meno, – sottolinea Tedici – resterà in fotocopia per cinque giorni. Intanto il weekend trascorrerà con due belle giornate di sole e un clima davvero piacevole di giorno, ad eccezione delle zone dove la nebbia potrebbe risultare persistente (soprattutto domenica). Solo dall’inizio della prossima settimana l’alta pressione scricchiolerà e permetterà il passaggio di una perturbazione atlantica. Martedì 16 dicembre è la data: pioverà in Italia, anche al Nord. Finalmente l’aria tornerà più pulita, lo smog e la nebbia lasceranno spazio ad una discreta qualità dell’aria e ad una buona visibilità”.

Il meteo dei giorni successivi sembra orientato allo scivolamento della perturbazione verso il Centro-Sud con il ritorno dell’alta pressione al Nord, ma questa tendenza è da confermare“.

Il meteo nel Weekend a Napoli

Venerdì 12. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Sabato 13. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Domenica 14. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente salvo nebbie. Al Sud: bel tempo.

Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite; peggioramento con piogge da martedì 16 dicembre.