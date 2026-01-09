PUBBLICITÀ
Offerta di lavoro choc a Pozzuoli: “Cercasi badante h24 per mille euro al mese”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Offerta di lavoro choc a Pozzuoli: "Cercasi badante h24 per mille euro al mese"
Una badante al lavoro 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno (solo 18 ore di pausa su 168) per mille euro al mese.

È l’annuncio di lavoro, alquanto indecente, pubblicato su Facebook da un “partecipante anonimo” sul gruppo “Sei di Pozzuoli se…”.

Tra i requisiti richiesti vi è giustamente quello di essere in regola con permessi e documenti, tuttavia la stessa garanzia non è offerta dal “datore” che, viste le cifre e le condizioni in ballo, non può che proporre un lavoro a nero o comunque con un contratto non aderente al reale impegno richiesto.

“Cercasi badante notte e giorno – si legge nell’annuncio – Per una nonna allettata 1000 euro mensili con possibilità di arrotondare la domenica (50 € ogni domenica se non si esce) giorni liberi giovedì dalle 14:00 alle 20:00 e domenica dalle 08:00 alle 20:00. Zona di lavoro Arcofelice. NO PERDITEMPO. Annuncio rivolto solo a donne con documenti in regola, importante conoscenza della lingua italiana”.

L’impegno richiesto è, quindi, di 150 ore settimanali su 168 (4 settimane), per cui considerando un mese di 30 giorni siamo di fronte a 648 ore lavorate al mese. Con uno stipendio di mille euro fa la bellezza di 1,54 euro l’ora. Una paga da fame.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

