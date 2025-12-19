Oltre la terra dei fuochi: a Giugliano incontro tra Istituzioni, Chiesa e Comitati

PUBBLICITÀ

La Diocesi di Aversa, insieme ai Comitati Ambientali Kosmos Ambiente e Salute e Parete Basta Roghi, prosegue il percorso di dialogo e collaborazione sui temi della tutela della salute pubblica e della difesa dell’ambiente nei territori colpiti dal fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi. Alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha imposto un cambio di passo nell’azione delle istituzioni, i promotori dell’iniziativa ritengono oggi necessario sollecitare un rinnovato e condiviso impegno da parte di tutti i livelli istituzionali locali, regionali e nazionali per la costruzione di un nuovo patto di responsabilità e azione.

Un patto fondato sulla cooperazione, sulla continuità degli interventi e sulla capacità di tradurre le indicazioni emerse in politiche efficaci di prevenzione, monitoraggio e risanamento ambientale, nella consapevolezza che la tutela della salute dei cittadini rappresenta una priorità non pice rinviabile. In questo quadro, la Diocesi di Aversa e i Comitati promotori intendono offrire un contributo attento e responsabile, partecipando attivamente a un percorso comune che, pur tra difficoltà e ritardi, inizia a mostrare i primi segnali di cambiamento.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto pubblico e di rilancio di un impegno condiviso per il futuro dei territori e delle comunità coinvolte. I comuni di Giugliano, Villaricca e Qualiano con i rispettivi sindaci insieme all’ISPRA, al Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati Giuseppe Vadalà, al Comandante dei carabinieri forestali della Campania raccolgono i passi avanti del 2025 e preparano un 2026 ancora più efficiente.

Presente anche il Prefetto Michele di Bari: “Abbiamo bisogno di un punto di ascolto poiché la svolta nei controlli è stato determinato da una legge dello stato e dalla presenza del governo attraverso il Sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano che ha preso a cuore tutto ciò che questo territorio deve esprimere e fare in modo che quanto prima la legalità prenda il sopravvento su tutto ciò che spesso accade. La Terra dei fuochi resta un obiettivo prioritario da parte di tutti noi”.

Decoro pubblico e salute dei cittadini sono gli obiettivi principali per continuare i lavori circa la Terra dei Fuochi. Videosorveglianza, bonifiche e pianificazione dei servizi sono operazioni necessarie e continuative da effettuare assieme allo sviluppo di un maggiore senso civico collaborativo dei cittadini dei territori interessati.