Omicidio a Scampia, i sospetti sul carico rubato dietro al raid nel barbiere

C’era anche Camillo Esposito nell’assalto al carico di cocaina inviato dalla ‘ndrangheta al clan Amato-Pagano. Nel settembre 2024, il 29enne fu raggiunto dai killer nel negozio di barbiere in via Arcangelo Ghisleri a Scampia. Contro Esposito scaricato un intero caricatore. Un agguato che dunque non doveva lasciargli scampo a dimostrazione che dietro la sua morte potrebbe esserci una ‘punizione’ per qualcosa che Esposito avrebbe fatto o tentato di fare.

Secondo la ricostruzione della polizia il o i killer entrò armi in pugno poco prima della mezzanotte nel salone di barbiere di via Ghisleri 16 “Hair design Luxury Ciro Morvillo”, ha fatto fuoco per poi allontanarsi a bordo di un’auto con un complice alla guida che lo attendeva.

Raid a Casavatore per sottrarre droga ai calabresi, la ‘soffiata’ da Simone Bartiromo

Venti chili di droga provenienti dalla Calabria e destinati agli Amato-Pagano. Un’informazione che valeva migliaia e migliaia di euro fornita ai ras della Vanella Grassi da Simone Bartiromo, il narcos in affari con i clan del Rione Traiano e indicato come uno dei maggiori importatori di cocaina d’Europa. L’informazione, come ricostruito nell’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli, fu fornita a Gaetano Angrisano, genero di Salvatore Petriccione il fondatore della Vanella Grassi.

Secondo la ricostruzione alcuni corrieri calabresi avrebbero trasportato a Napoli il quantitativo di sostanza stupefacente, Fabio Iazzetta, con l’ausilio di Luigi Rosas avrebbe organizzato l’agguato: i corrieri furono fatti scendere dalle loro auto e tenuti sotto minaccia permettendo a quelli della Vanella di farsi indicare dove fosse nascosto il carico di cocaina e di appropriarsene, per poi depositarlo a bordo della propria auto e metterlo a disposizione, al termine dell’azione criminosa, del clan.