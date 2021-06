La dinamica, fino alla tarda serata di ieri, non era ancora chiara. Fitta di mistero, ma soprattutto tragica. Raffaele Conte, operaio 40enne di Mondragone, è morto sull’isola di Malta precipitando dal quarto piano di una fabbrica in costruzione nell’area industriale di Hal Far.

Soccorso dai medici, Raffaele è morto sul posto lasciando tre figli piccoli. La magistrata Monica Vella è stata incaricata dell’indagine sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Era sul tetto di una fabbrica e non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio lasciati sui social per l’operaio molto conosciuto a Mondragone.