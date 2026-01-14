PUBBLICITÀ
Orrore a Giugliano, picchia e violenta la compagna: arrestato 41enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne di origini rumene, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano- Villaricca, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione a Giugliano in Campania per la segnalazione di una donna in difficoltà.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato la donna ed un uomo che, accortosi della loro presenza, ha tentato di nascondersi in una stanza dell’appartamento; quest’ultimo, ma è stato identificato per il 41enne e condotto presso gli uffici di polizia.

Dalle attività di seguito esperite, gli agenti hanno accertato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva aggredito fisicamente la compagna ed aveva abusato sessualmente di lei. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

