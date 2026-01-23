PUBBLICITÀ
Palazzo appena sgomberato crolla a Casoria, la Protezione Civile invia due autobotti
CronacaCronaca locale

Palazzo appena sgomberato crolla a Casoria, la Protezione Civile invia due autobotti

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Palazzo appena sgomberato crolla a Casoria, la Protezione Civile invia due autobotti
Palazzo appena sgomberato crolla a Casoria, la Protezione Civile invia due autobotti
La Regione Campania si è immediatamente attivata a supporto del Comune di Casoria, dove un palazzo preventivamente sgomberato è crollato per la rottura di una condotta idrica. Il cedimento, che non ha provocato vittime e feriti, ha determinato anche l’interruzione della fornitura dell’acqua e sono state inviate due autobotti sul posto dove si trova al momento anche l’assessore regionaale Fiorella Zabatta.
“Considerata la richiesta dell’amministrazione comunale, pervenuta alla Sala Operativa e la situazione che si è determinata – spiega una nota -, la Protezione Civile della Regione, attraverso la SMA Campania, ha inviato due autobotti da 15mila litri. L’assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, d’intesa con il presidente Roberto Fico, si è recata sul posto per seguire la situazione da vicino, unitamente al Comune”.
Gianluca Spina
Gianluca Spina

