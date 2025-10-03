Panico al Vomero, camion senza freni distrugge dieci auto e si schianta contro un muro

PUBBLICITÀ

Momenti di paura ieri mattina in via Girolamo Santacroce, al Vomero, dove un camion fuori controllo ha percorso in discesa la strada ad alta velocità, travolgendo una decina di auto in sosta prima di schiantarsi contro un muro. Nonostante il violento impatto, non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe avuto un guasto ai freni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, guidata dal comandante generale Ciro Esposito, e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.

A denunciare la gravità dell’accaduto è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha parlato di una “tragedia sfiorata” e ha chiesto al Governo un intervento immediato per rafforzare i controlli sui mezzi pesanti: “Si è consumato un gravissimo incidente che solo per un miracolo non ha provocato vittime. Un camion blu ha perso il controllo, ha travolto auto, un motorino e persino un passante che, fortunatamente, sta bene. L’impatto è stato così forte da svegliare i residenti con un boato. Non possiamo continuare a delegare la nostra sicurezza alla fortuna”.

Una residente, che ha ripreso la scena e inviato le immagini a Borrelli, ha raccontato: “Ennesimo caso di camion con freni rotti. Ha tamponato una macchina, un motorino e un passante. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi”. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma l’ipotesi del guasto tecnico si fa sempre più concreta. Borrelli ha inoltre criticato la gestione della sicurezza stradale: “Troppe imprudenze e superficialità. Il ministro Salvini si vantava del nuovo Codice della strada, ma i dati sugli incidenti non vengono più pubblicati. Servono trasparenza, controlli rigorosi sui mezzi e l’introduzione di ‘Zone 30’ nei centri urbani, insieme a dossi e autovelox per limitare la velocità.”

Il deputato ha concluso: “Il Governo intervenga subito per evitare che episodi come questo si trasformino in tragedie”.