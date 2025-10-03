PUBBLICITÀ
HomeCronacaParla il nuovo pentito della Vanella Grassi, è il fratello dell'affiliato ucciso
CronacaCronaca localePrimo Piano

Parla il nuovo pentito della Vanella Grassi, è il fratello dell’affiliato ucciso

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
C'è un nuovo pentito della Vanella Grassi, è il fratello dell'affiliato ucciso
C'è un nuovo pentito della Vanella Grassi, è il fratello dell'affiliato ucciso
PUBBLICITÀ

Il clan Cifariello-Cancello è descritto come un gruppo che ha esercitato il suo potere criminale nei rioni di Scampia. I ras sono stati arrestati con l’accusa di aver sfrattato una famiglia dal Lotto G e di averne occupato la casa. Nell’indagine della DDA di Napoli contro le due famiglie ci sono anche i verbali di un nuovo collaboratore di giustizia: è Luigi Esposito, fratello di Camillo, ucciso in un agguato nella barberia a Scampia.

Chi è il nuovo pentito della Vanella Grassi

Si tratta di un ex affiliato della Vanella Grassi che ha iniziato a parlare con i magistrati proprio dopo il raid armato del settembre 2024: «È mia intenzione iniziare un percorso di collaborazione con la giustizia perché intendo cambiare vita e voglio anche dare un senso alla morte di mio fratello. Mio fratello era un appartenente all’organizzazione criminale del clan Vanella Grassi, senza mansioni specifiche, ma restando a disposizione come meglio oltre specificherò. Anche io facevo parte del clan, fino all’assunzione della decisione di collaborare, nelle stesse vesti di Camillo. Nel gennaio 2022 io e mio fratello andammo a fare una ‘stesa’ nelle Castelline, di fronte al Lotto G nei confronti [omissis] Dopo la predetta ‘stesa’, fatta senza chiedere il permesso a nessuno mio fratello fu avvicinato da F.I, che gli chiese spiegazioni. I. ci apprezzò come persone e ci offrì di entrare nel clan della Vanella Grassi, offrendoci 1.000 euro al mese, senza fare niente, ma restando a disposizione».

PUBBLICITÀ

Il potere del gruppo di Scampia

Durante la collaborazione Esposito si è accusato anche del tentato omicidio di Ernesto Giordano, avvenuto nel maggio 2022, per il quale è stato condannato. Il pentito ha parlato anche dei nuovi equilibri di Scampia: “Già quando era ancora latitante Gaetano Angrisano, lui stava all’interno del suo isolato del Lotto G e noi della Vanella avevamo l’imbasciata che in quell’isolato non dovevamo andare, in quanto di competenza di Elia Cancello, proprio come se si trattasse di due clan distinti“.

In manette i nuovi ras di Scampia, sgominato il clan Cifariello-Cancello

 

 

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati